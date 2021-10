I fatti in una scuola media a Battipaglia. La 13enne, al termine delle lezioni, ha abbandonato l’istituto scolastico insieme ai compagni, è rientrata in aula al secondo piano, ormai vuota, e poi è caduta. Ha riportato lesioni, non sarebbe in pericolo di vita pur ricoverata in prognosi riservata. La ragazza è stata dapprima trasportato all’ospedale Santa Maria della Speranza e poi trasferita al “Santobono” di Napoli.

Non è stato ancora possibile per gli inquirenti ascoltare la giovane: è stata trasferita in altro ospedale e occorrerà un’audizione protetta. Si indaga su quanto è accaduto. Tra le ipotesi, il tentato suicidio.