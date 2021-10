Centocinquanta chilogrammi di pesce e carne sequestrati insieme con 170 litri di vino sequestrati: è il bilancio di una serie di ispezioni igienico-sanitarie eseguite nel weekend dai carabinieri del Nas di Napoli in ristoranti, pescherie e rivendite di generi alimentari. I controlli sono stati eseguiti per accertare la qualità dei prodotti alimentari e delle materie prime utilizzate per la preparazione dei piatti destinati ad essere serviti ai vari clienti. Gli ispettori del Nas hanno infine chiuso due depositi alimentari ed eseguito sanzioni amministrative per oltre 50mila euro.

Durante un’ispezione eseguita in un supermercato gestito da cittadini del Bangladesh, sono state accertate gravi carenze igienico sanitarie e sequestrati oltre 2 chilogrammi di tabacco lavorato estero illegalmente importato e destinato alla vendita al dettaglio.