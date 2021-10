Alessandro e Riccardo morti a 24 anni in un incidente: a Ottaviano è lutto cittadino

«È una domenica tristissima per Ottaviano. Nella notte due giovani nostri concittadini hanno perso la vita in un incidente stradale a Casavatore. Alessandro Boccia e Riccardo Iervolino erano due studenti di appena 24 anni, due bravi ragazzi ai quali è stato sottratto il futuro da un destino assurdo. La comunità ottavianese è vicina alle loro famiglie». A scriverlo è il sindaco Luca Capasso, scosso dall’incidente mortale avvenuto nella notte. Ferite le due ragazze che viaggiavano con le vittime.

Capasso continua: «Da padre posso immaginare quanto può essere forte il dolore dei genitori in questo momento e so che ogni parola è superflua. Nel silenzio e nella preghiera comunichiamo loro tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza. Preghiamo, inoltre, per i feriti ricoverati in ospedale. Il giorno dei funerali, a Ottaviano sarà proclamato il lutto cittadino».