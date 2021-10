Dramma a San Marzano sul Sarno per la prematura scomparsa del 26enne Gaetano De Rosa, un giovane del posto, molto conosciuto e amato che si è spento in seguito ad una grave malattia. Il giovane era molto noto anche nell’area nocerina dove lavorava presso un noto locale. Anche l’Amministrazione comunale di San Marzano si è stretto in un sentito lutto per l’accaduto.

“La cittadinanza tutta si unisce al dolore dei genitori e della famiglia del nostro caro Gaetano De Rosa” ha scritto la sindaca Carmela Zuottolo. “Una giovane vita spezzata. Ha lasciato tanto amore e bei ricordi in tutti noi. Vola felice in Paradiso” il messaggio di cordoglio della prima cittadina e dell’amministrazione comunale.