Due giovani sono morti e altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte alle 4. Alessandro Boccia e Riccardo Iervolino si trovavano a bordo della Fiat 500 che si è capovolta in via detta Strada di Casoria alla rotonda con Casavatore. Oltre ai due ragazzi di 24 anni di Ottaviano che hanno perso la vita sul colpo ferite due ragazze. Anch’esse sono della provincia di Napoli, rispettivamente di 22 e 24 anni, sono in ospedale.

Una si trova al Cardarelli in prognosi riservata e l’altra a Frattamaggiore in codice giallo. Sul posto il reparto di Infortunistica Stradale della Polizia locale di Napoli. Il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, ha intanto proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.