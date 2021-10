È morto a 28 anni Daniel Leone, ex portiere di Catanzaro e Reggina. Da anni combatteva contro un tumore, scoperto nel 2014 dopo un malore. In carriera aveva vestito anche le maglie di Pontedera, Reggiana, Torres e Latina. Originario di Piedimonte Matese, nel Casertano, era tesserato per la Reggina quando fu colpito dalla malattia. Dopo un intervento chirurgico e le cure a Milano era tornato in campo, ma nel 2017, quando era tesserato per il Catanzaro una recidiva della malattia lo aveva costretto a dire addio al calcio.

Negli ultimi mesi si era sottoposto a un altro intervento e a un ciclo di chemioterapia. Raccontava la sua malattia sui social, con l’ultimo messaggio il 6 agosto. Da quel momento il silenzio e le condizioni via via peggiorate.