Acqua torbida ed emergenza igienico-sanitaria nella scuola dei Paesi Vesuviani, via agli interventi

Il Comune di Torre Annunziata, in seguito alla segnalazione pervenuta dalla dirigenza scolastica dell’istituto, è intervenuto nella mattinata di oggi, sabato 23 ottobre, inviando i tecnici per le verifiche del caso. Nel corso del sopralluogo è emerso che la possibile causa della segnalata torbidità dell’acqua è dovuta quasi certamente ad alcuni lavori idrici che hanno interessato la vicina via Epitaffio nei giorni scorsi.

L’Ente comunica: “Pertanto, si è proceduto a far defluire in maniera costante e continua l’acqua dalle tubature e, all’esito di tale protratta attività, la stessa è risultata assente da sedimentazione”.