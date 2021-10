“Ben 664.000 euro per le famiglie. Mesi fa avevo preannunciato aiuti alle famiglie e così è. Ben 130.000 euro in buoni spesa e voucher per acquisto di generi alimentari di prima necessità e farmaci, 124.000 euro per contributi straordinari su canoni di locazione e 400.000 euro per abbattere la Tari”. Ad annunciarlo è il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno.

“Tutti provvedimenti per le famiglie che a causa del COVID sono in crisi economica. L’atto deliberativo è definitivo ed è stato approvato all’unanimità da tutte le forze presenti in Consiglio Comunale. Il sindaco non lascia solo nessuno. Chiedo alla popolazione senso di responsabilità perché i positivi sono in aumento”.