In arrivo il bonus per i commercianti di Nola colpiti dalle restrizioni del Covid.

Il provvedimento porta la firma dell’assessore Elvira Caccavale e prevede un contributo una tantum. Definita la graduatoria degli aventi diritto a cui spetterà un bonus pari a seicento euro. “Una procedura lunga che finalmente volge al termine e che, mi auguro, possa dare respiro a quelle attività costrette a dure restrizioni in questi mesi – dichiara l’assessore Caccavale – una categoria per la quale sono in programma diverse iniziative tese a favorirne la ripresa economica che non lascerà nessuno indietro. Suggeriamo inoltre, poiché ci sono ancora fondi, a chi ha fatto domanda e pensa di stare in regola con i tributi comunali ma non ha ricevuto il contributo, di recarsi presso l’ufficio Tributi in comune per verificare la propria situazione al fine di rientrare a pieno titolo tra gli aventi diritto”.

Intanto in questi giorni sarà ripristinata anche la ztl nel centro storico cittadino, secondo le precedenti modalità, che prevede (dalle ore 21.00 alle 5.00 il venerdì e il sabato e dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 18.00 alle 21.30 estensibile fino alla mezzanotte la domenica) la chiusura al traffico veicolare di alcune strade del centro. “La sicurezza del centro storico è una priorità di questa amministrazione – aggiunge il sindaco Gaetano Minieri – oltre chiaramente alla tranquillità di chi desidera trascorrere qualche ora all’aria aperta, in centro, soprattutto nel fine settimana. Confido nel rispetto delle regole e nel senso civico dei cittadini, a cominciare dai giovani”.