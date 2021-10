E’ durata 24 ore la presenza del gigantesco Babbo Natale installato ieri in piazza Vittoria, sul lungomare di Napoli, per iniziativa della Camera di Commercio, oggetto di numerose critiche sui social da parte dei cittadini. Il grande gonfiabile, da qualcuno già ribattezzato ‘Bibbo Natale’, per la sua somiglianza al Gabibbo televisivo, è stato rimosso come già annunciato dalla Camera di Commercio che, in un comunicato, parla di “polemica inutile” spiegando che il Babbo Natale era stato installato “al solo fine di testare i cavi di sostegno”.

Sul luogo dell’installazione è rimasta solo la pedana dove, come annunciato dalla Camera di commercio, il grande Babbo Natale gonfiabile sarà rimontato nelle prossime settimane. A gradire la presenza della maxi struttura erano stati soprattutto gruppi di turisti visti mentre facevano selfie con il gonfiabile di Babbo Natale.