Terribile incidente ieri a Poggiomarino intorno alle 23,30. Lo scontro tra due automobili è avvenuto in via Scafati al confine con la frazione di Marra a Boscoreale. Un incidente che poteva certamente avere conseguenze peggiori viste le condizioni dei veicoli e che ha comunque visto cinque feriti tutti portati in ospedale in codice rosso. Coinvolta una comitiva di 30enni della vicina San Marzano sul Sarno che faceva ritorno a casa. Sul posto 5 ambulanze tra i 118 di Poggiomarino, San Valentino Torio, Sarno, Scafati e San Gennaro Vesuviano. Allertati anche i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre una persona dalle lamiere.

Il più grave dei feriti ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato all’ospedale di Nola dove le sue condizioni andranno valutate attraverso gli esami clinici. Gli altri sono finiti tutti al nosocomio di Sarno con lesioni meno profonde. Indagano i carabinieri di Torre Annunziata per accertare eventuali responsabilità.