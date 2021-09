Parte ufficialmente ad ottobre il mese test di prova per l’auto di cortesia fornita dalle officine ai clienti che lasciano il proprio veicolo per la riparazione. Si tratta di un progetto di “Circolo Motori Rent” e delle officine che hanno aderito all’iniziativa. Dal primo ottobre, infatti, ci sarà a disposizione dei clienti una Fiat Panda a benzina 1200 (il modello nella foto ufficiale Fiat) di ultima generazione con cui potranno continuare tranquillamente a muoversi in attesa di ricevere nuovamente la propria vettura. La collaborazione nasce con Sos Automotive.

info@autoricambinova.com

Info: 081.5285755