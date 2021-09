Nuovi open day per i vaccini Covid nei comuni della Napoli 3 Sud. Ad annunciarli e’ la stessa azienda sanitaria locale che sottolinea come ”in vista del potenziamento della campagna vaccinale anti Covid 19, con particolare riferimento agli indecisi e ai piu’ giovani, l’Asl Napoli 3 Sud organizza nuovi open day sul territorio aziendale”. Domani e dopodomani (1 e 2 settembre) dalle 8 alle 23 porte aperte presso i centri vaccinali di Ottaviano (Napoli) via Palmieri, Palma Campania nella zona Pip localita’ Novesche, Nola presso il seminario vescovile e Castellammare di Stabia zona Moscarella-istituto comprensivo Karol Wojtyla. Inoltre e’ prevista nei giorni 4, 5, 18 e 19 settembre l’apertura dalle 8 alle 23 dei punti vaccinali di Marigliano e Somma Vesuviana.

Infine il prossimo 3 settembre dalle 18 alle 24 torna anche ”VaccinPiazza” con la presenza delle unita’ mobili Asl a Pomigliano D’Arco in piazza Leone e piazza Mercato. Per tutte le iniziative programmate non e’ necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni basta consultare il sito internet www.aslnapoli3sud.it.