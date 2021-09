Un incidente ha portato via il nonno Vincenzo Perez, 58 anni, morto a seguito di un malore mentre era in auto, di ritorno dall’asilo con il nipotino. La tragica vicenda è avvenuta a Casoria. Il nonno era andato all’Istituto Sacro Cuore, in Piazza Giovanni Pisa, a prendere il nipotino di tre anni. Dopo aver portato il bambino in braccio sino alla macchina, si muovono verso casa. Giunto in via Bari, però, Vincenzo Perez viene colto da un malore che si è rivelato fatale. Ha perso quindi il controllo della sua auto e si è schiantato contro un palo della luce.

Il bambino è rimasto illeso. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia Municipale in servizio e il medico legale che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 58enne.