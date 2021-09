Un 19enne è stato ferito stanotte con 15 coltellate. È accaduto prima delle 2, in piazza Santa Maria della Fede. Il giovane, un incensurato di Borgo Sant’Antonio, è stato ricoverato all’ospedale Vecchio Pellegrini; la sua prognosi resta riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione a colpire il 19enne sarebbe stato un soggetto sul quale sono ancora in corso accertamenti per l’ identificazione.

Il motivo resta ancora da capire. Intanto i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona.