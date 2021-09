Il tour gastronomico ‘Aria di San Daniele Pic-Nic’ fa registrare il tutto esaurito nella sua tappa conclusiva, in programma a Napoli il prossimo 23 settembre, un gran finale per la bella stagione. Viene offerta l’occasione, di passare una serata unica, in un’atmosfera conviviale e in una location d’eccezione come la Tenuta Terra degli Aranci, degustando il San Daniele DOP assieme a squisiti prodotti tipici del territorio. Un successo che è stato salutato con entusiasmo dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, che si è fatto promotore dell’iniziativa. L’appuntamento è fissato per giovedì 23 dalle ore 18.30 in poi. Il tratto distintivo di questo evento sarà la convivialità, visto che la bella stagione porta sempre con sé una gran voglia di stare insieme.

Viaggio nel gusto e un’immersione nel verde: un magico pic-nic con il San Daniele DOP

Il tour gastronomico ‘Aria di San Daniele Pic-Nic’ si è composto di 4 tappe, pensate per attraversare lo stivale nel nome del buon gusto. Dopo il debutto a Torino è stata la volta di Firenze, Roma e infine Napoli.

E’ stata posta una grande attenzione per tutto ciò che concerne la sicurezza e la salute: questo evento, che mette al centro il Prosciutto di San Daniele, è stato ideato come appuntamento a numero chiuso e per avere accesso alle aree riservate sarà necessario esibire il Green Pass. Ma come si svolgerà la serata alla Tenuta degli Aranci? I partecipanti riceveranno un cestino per due persone da pic-nic – il costo è di 44 euro, che scende a 13 per i bambini fino a 8 anni compiuti – al suo interno si troveranno cibo e bevande, assieme a un plaid da posizionare nella postazione riservata. Da sottolineare che l’evento avrà un partner d’eccezione: Goccia di Carnia, brand di acqua minerale che sgorga a 1370 metri di quota nel cuore delle Alpi Carniche, estremamente apprezzata per le sue importanti proprietà benefiche.

Tenuta degli Aranci, oasi verde incastonata tra Posillipo e il Vomero

L’appuntamento con il gusto si svolgerà nella splendida Tenuta Terra degli Aranci, perfettamente incastonata nel verde di Napoli. Siamo infatti tra Posillipo e il Vomero, in una location che romantica e riservata è dir poco. Questa struttura, infatti, viene molto spesso scelta come luogo ideale per organizzare ricevimenti ed eventi di vario tipo, come romantici matrimoni. Al centro dell’oasi verde si erge una casa colonica: il suo aspetto raffinato e antico, è una location perfettamente conservata e realizzata in pietra naturale. Molti saloni, eleganti e sinuosi, si rincorrono e raccontano uno stile provenzale senza lesinare sulle decorazioni presenti. Nello spazio verde all’esterno di questo gioiello si svolgerà la quarta tappa di ‘Aria di San Daniele Pic-Nic’, festa che metterà al centro della scena il gusto unico e inimitabile del Prosciutto di San Daniele, eccellenza gastronomica italiana.

Il menù dei cestini e l’organizzazione delle aree riservate alla festa

I partecipanti riceveranno insieme al cestino e al plaid le indicazioni necessarie a raggiungere la postazione loro assegnata. Ciascuna postazione, comunque, sarà debitamente distanziata in modo da garantire il massimo livello di sicurezza. Ci sarà una postazione di taglio a mano e una di taglio a macchina dove recarsi liberamente per degustare il San Daniele DOP, e durante tutta la serata sarà possibile acquistare bevande e cibo extra in loco.

Cosa si cela nel cestino? Taralli napoletani, mini bun con Prosciutto di San Daniele, mozzarelle di bufala, sartù di riso / timballi di pasta, parmigiane di melanzana e macedonia. Non mancheranno nel cestino da pic nic i prodotti rappresentativi del Friuli-Venezia Giulia, come il formaggio Montasio, il frico croccante e gli strucchi. Per i bambini fino agli 8 anni ci sarà un menù dedicato. Maggiori dettagli li potete trovare su esperienza.com/ariadisandanielepicnic/.

Nella cornice di un’iniziativa unica in italia, il Consorzio vi aspetta per venire a conoscere una delle vere e proprie eccellenze del nostro territorio.