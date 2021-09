Turisti inglesi ubriachi e senza mascherina bloccano un treno della Circumvesuviana. Ieri sera i carabinieri sono stati contattati da un capotreno fermo alla stazione di Sorrento che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in quanto un gruppo di turisti inglesi in stato di ebrezza stava recando disagio all’interno del treno, peraltro non rispettano le normative anticovid. Contattati i militari preposti al controllo della zona che intervengono con una pattuglia.

Poco dopo il capotreno riferisce alla direzione Eav che i carabinieri giunti in stazione provvedono a risalire al gruppo di turisti, gli stessi vengono allontanati dal treno che può finalmente partire. I turisti vengono trattenuti in stazione dai carabinieri per ulteriori controlli e poi trasferiti in caserma in stato di fermo.