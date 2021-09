Ha 38 anni Rosaria Roberto, la donna arrestata per una truffa ai danni di un’anziana nel comune di Boscotrecase. Era tardo pomeriggio e Rosaria, napoletana di Miano, si è calata nei panni di un dipendente delle Poste Italiane. Ha bussato alla porta di una 79enne e le ha consegnato un pacco ordinato sul web. Era stato il nipote ad acquistare della merce in rete, avrebbe ammesso la truffatrice 38enne, e il pagamento sarebbe avvenuto con contrassegno ovvero alla consegna. L’anziana non ha battuto ciglio e, prima di salutarla e chiudersi la porta alle spalle, ha lasciato alla finta postina ben 2.500,00 euro.

Tuttavia, qualcosa non le quadrava e complici le campagne di sensibilizzazione promosse dai carabinieri del comando provinciale di Napoli, la 79enne ha allertato tempestivamente il 112. L’intervento è stato immediato e Rosaria Roberto è finita in manette prima di sparire nel nulla. È ora nel carcere di Pozzuoli in attesa di giudizio. Del denaro però nessuna traccia. Continuano le indagini dei militari per identificare eventuali fiancheggiatori.