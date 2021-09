“Dal 16 settembre al 31 dicembre viene istituita la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta e di fermata in piazza Giovanni Paolo II (ex piazza Mercato) dalle 20 alle 6 del mattino successivo, eccezion fatta ovviamente per i residenti. Troppo spesso in quella piazza gli schiamazzi non fanno dormire i residenti, troppo spesso la confusione è eccessiva”. A comunicarlo è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso.

“Non mi piace prendermela con i giovani, che ho sempre difeso e difenderò e sono contento che Ottaviano sia un punto di ritrovo per tanti ragazzi. Ma le regole sono regole e il rispetto per gli altri è fondamentale”.