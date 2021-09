Nei pressi del Policlinico di Napoli un pedone è stato investito da una coppia di ragazzi su una moto di grossa cilindrata, il violento impatto ha proiettato il pedone sotto un autobus in sosta. L’uomo ha perso la vita in ospedale: si tratta di Ferdinando Pirozzi, un 59enne originario di San Vitaliano. Sul posto sono intervenute le postazioni 118 di Piazza del Gesù, San Paolo e Pietravalle che hanno applicato le procedure per il Trauma ed hanno trasportato i coinvolti al Cardarelli, i due ragazzi si sono salvati, il pedone purtroppo è deceduto in ospedale.