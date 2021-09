Era con gli amici a divertirsi sulla famosa pista di go kart a Sarno, quando mentre guidava ha arrestato la corsa e si è accasciato. Un malore improvviso che lo ha stroncato. Ha perso così la vita un 27enne di Saviano. I fatti intorno alle 22,30 di giovedì sera. La corsa al volante, l’adrenalina ed il divertimento. Poi la tragedia. Dal circuito è subito arrivata richiesta al 118. Sul posto l’ambulanza di Poggiomarino che ha provato senza successo a rianimare il giovane.

Al circuito Internazionale di Napoli in via Palma Sarno sono arrivate anche le forze dell’ordine per le indagini di rito. Secondo i sanitari ci sono pochissimi dubbi, anzi nulli, sul malore. Un decesso di un giovane, del tutto improvviso, che ha scosso tutti sul circuito di Sarno.