Una donna di 40 anni è morta ieri a Somma Vesuviana. A trovarla senza vita in casa è stato il marito che era rientrato dopo una commissione. L’uomo ha subito allertato i soccorsi, con il 118 che una volta arrivato sul posto non ha potuto fare altro che accertare il decesso. Sul posto anche le forze dell’ordine per le indagini del caso, ma al momento il decesso sembra essere per cause naturali.

I fatti nel pomeriggio di ieri in un appartamento di Masseria Allocca, quando l’uomo è rientrato ed ha trovato il corpo della moglie disteso: era probabilmente già deceduto da qualche minuto. Sul cadavere non ci sarebbero segni di violenze. Ad ogni modo la salma è sotto sequestro in attesa di ulteriori decisioni.