Si è sfiorata la tragedia ieri all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Un ascensore è precipitato con all’interno un paziente del reparto di Ortopedia. Il ricoverato doveva essere sottoposto a radiografia, ma è stato protagonista dell’incidente, trovandosi improvvisamente dal terzo piano al piano terra: fortunatamente, nessun ferito ma solo un tonfo ed un forte spavento. Il fatto ha riacceso i riflettori sulla necessaria manutenzione della struttura ospedaliera.

I soccorritori sono riusciti ad aprire le porte per far uscire l’anziano ammalato e i due operatori sanitari. Per fortuna l’incidente non ha provocato danni agli occupanti, soltanto tantissima paura. «Ho pensato – ha raccontato l’ammalato – al terremoto. Siamo vivi per miracolo».