Avevano portato rifiuti nella zona di Longola, ed in aperta campagna li avevano prima sversati e poi bruciati nel tentativo di smaltirli. Ma non avevano fatto i conti con i carabinieri che attirati dalla nube di fumo si sono precipitati sul posto cogliendo i due ancora sul luogo del rogo. Ad entrare in azione i carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo, Angelo Cardone. Gli autori del rogo sono finiti denunciati.

Secondo quanto riferito avevano appena sversato ritagli di stoffe di lavorazioni tessili e residui di lavorazioni ortofrutticole appiccando il fuoco. I militari sono però riusciti ad evitare il peggio, primo bloccando gli autori e poi facendo spegnere le fiamme appiccate.