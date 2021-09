Sversavano illecitamente rifiuti solidi nelle aree rurali nel Comune di Somma Vesuviana. In dodici sono stati individuati attraverso le telecamere di videosorveglianza e sanzionati. «Noi bonificavamo e loro sversavano – tuona il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno- Sono stati individuati e sanzionati. Tolleranza zero nei confronti di coloro i quali con questi atteggiamenti danneggiano il patrimonio ambientale. Bisogna intervenire anche sulla legislazione nazionale». Di Sarno chiede leggi che dispongano sanzioni molto dure nei confronti degli attentatori all’ambiente.

«Andavamo a bonificare ogni sera un’area in via Pigno, nella zona Reviglione – spiega il primo cittadino di Somma Vesuviana – ma, puntualmente, il giorno dopo, l’area era nuovamente piena di rifiuti. Grazie al sistema di video-sorveglianza siamo riusciti ad individuare i mezzi dai quali venivano sversati rifiuti solidi. Abbiamo scoperto un ingente quantitativo di rifiuti abbandonati. Le persone sono state individuate e sanzionate per un totale di ben 12 sanzioni amministrative. È necessario, a mio parere, intervenire con la legislazione nazionale per rendere le sanzioni davvero pesanti. Questi sono dei veri reati ambientali».