Nella notte un 18enne già noto alle forze dell’ordine, Carmine Grammatica, è stato ricoverato all’ospedale Pellegrini di Napoli con una ferita d’arma da fuoco alla caviglia. Sarebbe stato colpito in una strada non precisata dei Quartieri Spagnoli. Trenta i giorni di prognosi prescritti per la frattura della caviglia sinistra. E’ attualmente ricoverato in ortopedia.

Sul posto intervenuti i carabinieri della compagnia Centro. Indagini sono in corso per determinare la dinamica dell’evento ancora poco chiara e identificare i responsabili.