Un uomo di 55 anni – del quale non e’ stato reso noto il nome e’ stato fermato dalla Polizia ad Afragola con l’ accusa di tentativo di omicidio. Nel pomeriggio di ieri, il 55 enne aveva ferito all’ addome con un colpo di pistola, dopo una lite per futili motivi ed una colluttazione, un uomo in un Centro commerciale. I poliziotti lo hanno identificato con le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed hanno recuperato l’ arma utilizzata, una calibro 6.35, che era nascosta nel giardino della sua abitazione.

Il 55enne, che risiede ad Afragola deve rispondere anche di detenzione illegale di arma e di spari in luogo pubblico.