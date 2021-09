Riapre Parco Europa, il servizio di controllo lo garantiscono i percettori del Reddito di cittadinanza. «Ha finalmente riaperto il Parco Europa, all’interno del quale abbiamo implementato i giochi per i bambini con disabilità. Altra novità è l’installazione di un’area fitness. Per il monitoraggio dell’area abbiamo un sistema di videosorveglianza, ma allo stesso tempo ci sarà un servizio di controllo con orari di apertura e chiusura» ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. Proprio questo servizio sarà garantito dai percettori di Reddito di cittadinanza, dopo che nelle scorse settimane l’esecutivo cittadino ha approvato l’apposita delibera.

«Nel parco riaperto ci saranno più giochi per i bambini, ad esempio quelli inclusivi per i diversamente abili, e abbiamo anche aumentato l’offerta con una piccola area fitness che amplieremo ulteriormente. Ma non è finita: stiamo valutando la possibilità di implementare ulteriormente i giochi utilizzando anche l’altra apertura della struttura pubblica e non solo quella attuale presente su via Milano» ha dichiarato Sergio D’Avino, assessore alle politiche sociali della giunta Di Sarno.