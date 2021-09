“Mario era un amico di tutti con tanta voglia di vivere e dare gioia agli altri. Coraggio e Legalità sono per me valori indissolubili e bene ha fatto la Lega Pro ad usarle per dedicargli, con gli studenti, una giornata davvero particolare. Grazie al Presidente nazionale Francesco Ghirelli e ai cittadini. Domani (oggi ndr) sarà proprio la moglie di Mario Cerciello Rega a staccare la partenza per i 500 atleti provenienti da più parti che correranno per la ricerca scientifica portata avanti con coraggio e da decenni da Telethon”. A scriverlo è il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, per Mario Cerciello Rega il carabiniere sommese ucciso in servizio a Roma.

Dopo la giornata memorial si continua: “Partenza alle ore 8 e 30. Oggi Somma Vesuviana e Sant’Anastasia saranno un grande villaggio dello sport per la vita”, fa sapere il primo cittadino.