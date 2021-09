Dacia Arena, UDINE – Si chiude con un poker azzurro la quarta giornata di Serie A ed un posto da capolista per la squadra del mister fiorentino Luciano Spalletti. Una grande gioia e tanto entusiasmo attorno agli azzurri che, mostrando cinismo e bel gioco, si portano alla vetta momentanea della classifica. Strepitosi, piu’ di tutti, Kalidou Koulibaly che sembra avere un debole per le strisce bianconere, Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz, Rrahmani ed Anguissa, mostratosi un acquisto fondamentale per il centrocampo napoletano.

— LE PAGELLE DEL NAPOLI —

David OSPINA 6 – In avvio cosi’ cosi’, poi non male la parata su Pussetto.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Buona la chiusura su Pereyra e poche le sbavature durante tutto il corso della partita. Mantiene la posizione.

Amir RRAHMANI 7 – Conquista il posto da titolare presumibilmente dopo lo scivolone di Manolas rimediato contro la Juve e la buona prestazione vista contro il Leicester. Frutto di uno schema, evidentemente, studiato a tavolino, insacca grazie all'”assist” di Kalidou Koulibaly e segna di testa uno splendido goal. Ottimo Amir, ottimo cosi’.

Kalidou KOULIBALY 8 – Non solo l’assist per Rrahmani frutto dello schema chiamato da Insigne, ma una prestazione da incorniciare quella del senegalese. Oltre ad essere il comandante della difesa azzurra, sta mostrando di poter mettere a segno quando e come vuole.

MARIO RUI 7 – Assist per Lozano che conduce il Napoli a segnare la quarta rete della serata, il sigillo azzurro. A sinistra controlla, senza sbavature. Stra-vince il duello con Molina. (Dal 86′ ZANOLI S.V.).

FABIAN RUIZ 7,5 – Bene la sua prestazione, rispetto al passato molto meglio. Colpisce un palo con un bel mancino da fuori e fornisce l’assit per KK per la terza rete.(Dal 81′ OUNAS 6 – Ci prova un paio di volte senza riuscire nell’intento ma e’ attivo e dinamico).

Frank Zambo ANGUISSA 8 – Un acquisto azzeccatissimo. Dinamico, salta l’uomo, recupera una miriade di palloni e manovra il centrocampo come se giocasse con Spalletti da una vita. Super Anguissa.

Matteo POLITANO 6,5 – Meno dei suoi compagni ma la sua prestazione e’ suffiente. (Dal 72′ LOZANO 7 – Entra ed insacca all’incrocio, quasi un tiro a giro alla Insigne).

Eljif ELMAS 6,5 – Da lui ci aspettiamo sempre tanto. Si abbassa spesso per aiutare la difesa molto dinamico e veloce.

Lorenzo INSIGNE 6,5 – Il primo gol poteva essere suo ma, fortuitamente, viene insaccato da Osimhen. Punto di riferimento per tutti, da vero capitano. Puo’ fare decisamente ancora meglio. (Dal 72′ ZIELINSKI S.V.).

Victor OSIMHEN 7 – Gran goal e tanta forza. Corre, attacca e fa paura. Oramai, non si puo’, al momento, fare a meno di lui. (Dal 81′ PETAGNA S.V.).

ALL. Luciano SPALLETTI 7,5 – Poche parole, Napoli perfetto. Avanti cosi’.

Fonte foto: La Repubblica