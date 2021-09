L’Amministrazione comunale di San Gennaro Vesuviano in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Cozzolino-D’Avino in vista dell’inizio dell’anno scolastico 20021/2022, al fine di mantenere alto il livello di vigilanza sulla diffusione del contagio da Covid19 nelle scuole, ha deciso di promuovere uno screening volontario con tampone rapido salivare rivolto a tutti gli alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per consentire che il rientro in classe avvenga nella massima serenità e sicurezza.