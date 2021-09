Terribile incidente a Villaricca, in provincia di Napoli dove una Fiat Nuova 500 ha centrato in pieno una Panda. L’incidente ha provocato quattro feriti, più grave il conducente della Panda che ha riportato fratture alle costole ma non è in pericolo di vita. Nel filmato si vede il tachimetro della 500 che segna 100 chilometri all’ora. Il video in poche ore ha fatto il giro del web.