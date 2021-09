Sangue sulle strade della provincia di Avellino. È accaduto in serata, ad Ariano Irpino. Sulla strada statale 90 si è verificato un incidente mortale costato la vita a un centauro di 27 anni. La moto condotta dal giovane motociclista del posto è andata a schiantarsi contro una Volkswagen Golf con a bordo due donne. Purtroppo per il motociclista, non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi da parte dei sanitari del 118.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.