Schianto in moto con vittima. Perde la vita Enrico Tavano, 34enne di Santa Maria Capua Vetere morto questa mattina in un drammatico incidente lungo la Strada Statale 7 Bis a San Tammaro. Era in sella alla sua moto per recarsi a lavoro a Capua, quando il mezzo sul quale viaggiava si è scontrato contro un’automobile. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale che indaga sull’accaduto, ma le conseguenze sono state, purtroppo, drammatiche. Enrico è stato sbalzato dalla moto ed è finito a terra.

La macchina dei soccorsi è stata attivata prontamente ma purtroppo, quando medici ed infermieri del 118 sono giunti sul posto, ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Enrico si stava recando da Marcianise (dove si era trasferito pochi mesi fa dopo il matrimonio) a Capua per lavoro: gestiva un bar-pasticceria in località Porta Roma.