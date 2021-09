Un lutto che unisce due comunità, è il giorno del dolore per Agropoli e Castellabate che oggi salutano Tommaso Gorga. Il ragazzo, di appena 15 anni, nella notte tra sabato e domenica ha perso la vita in un tragico incidente stradale lungo la Via del Mare, in contrada Buonanotte. Questa mattina, alle ore 10, si svolgeranno le esequie. Il giovanissimo era in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente contro un’auto, guidata da un anziano di Montecorice. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime: trasportato d’urgenza nell’ospedale di Vallo della Lucania, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo.

La notizia della sua prematura scomparsa ha sconvolto il Cilento. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Il sindaco di Castellabate, Luisa Maiuri ha proclamato per oggi il lutto cittadino per commemorare il piccolo. “Oggi per la nostra comunità è un giorno triste – ha scritto la fascia tricolore – il saperci vicini e uniti nel cordoglio per la perdita di un piccolo figlio di questa terra, spero possa essere di conforto alla famiglia in questa circostanza troppo dolorosa. La morte di un ragazzo lascia increduli, senza parole perché le parole alcune volte è anche difficile trovarle. C’è solo il silenzio di un dolore muto. Riposa in pace, piccolo uomo”.