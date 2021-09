Incidente mortale all’alba in Irpinia. Un ragazzo di 28 anni ha perso la vita. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le 5 è intervenuta sulla SS 90 al Km. 1,500, nel territorio del comune di Grottaminarda, per l’incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. La macchina è sbandata ed ha finito la sua corsa contro il new jersey. A bordo dell’auto un ragazzo di 28 anni di Castel Baronia. Il violento impatto non gli ha lasciato scampo.

La ricostruzione della dinamica del sinistro è affidata alle forze dell’ordine che stanno provando a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale.