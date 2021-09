Bullizzato dagli amichetti di scuola perché “colpevole” di avere uno dei suoi genitori all’opera in un reparto Covid e che combatte ogni giorno per salvare vite. I fatti a Scafati, ed a riportare la notizia è il quotidiano La Città. Una situazione terribile che ha spinto i genitori del piccolo a cambiare istituto. In particolare la mamma, operatore sanitario, era insultata dagli scolari “amici” del bambino con frasi come «Tua madre ha il Covid.

La madre del bimbo lavora infatti tra gli infetti con tutti i dispositivi di protezione. Eppure questo ha spinto i compagni di scuola ad allontanare ed emarginare il bambino figlio appunto di una donna che da oltre un anno e mezzo è in ospedale nei reparti più rischio.