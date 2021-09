Due comunità in lutto, quella di Casola di Napoli dove viveva, e Saviano di cui era originario e dove aveva abitato fino a qualche anno fa. Città che piangono la morte di Gabriele D’Amora, appena 16 anni, che si è tolto la vita giovedì. La salma è stata dissequestrata ieri ed oggi ci saranno i funerali.

Ad annunciare l’ultimo saluto è il papà con un post sui social: “Per chi volesse salutare l’ultima volta Gabriele, le esequie si terranno domani (oggi ndr) alle 16, parrocchia San Salvatore e Andrea apostolo a Casola. Ringrazio tutti per l’affetto che mi avete donato. Da ieri in cielo c’è un Angelo in più”.