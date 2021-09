“Vado via, voglio restare un po’ da solo”. Da quel momento di Luigi De Luca si erano perse le tracce, salvo poi ritrovarlo purtroppo senza vita nella tarda mattinata. Il giovane di Sant’Anastasia aveva 24 anni ed al momento non sono chiare le cause del decesso, anche se stanno girando più versioni soprattutto sui social network. Luigi era sparito dalla sua abitazione in Via Dante Alighieri nel corso della notte, dicendo di voler stare un po’ da solo. Poi, dopo le ricerche, il ritrovamento del cadavere in un terreno nei presso di via Boccaccio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed anche il 118, ma chiaramente per il 24enne non c’era più nulla da fare. Sant’Anastasia è sotto choc per quanto accaduto. Un decesso che sconvolge i tanti amici. Sui social sono già centinaia gli attestati di dolore lasciati da chi ha voluto bene al povero Luigi.