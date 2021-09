Gli agenti del commissariato San Ferdinando e dell’ufficio prevenzione generale, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti invia Mergellina per la segnalazione, proveniente da un sistema di antifurto satellitare, di un’autovettura rubata poco prima in via Aldo Moro a Volla. I poliziotti hanno intercettato il veicolo in via Arenaccia intimando l’alt al conducente il quale ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in corso Malta, è stato fermato e, sceso dall’auto, è stato, non senza difficoltà, bloccato e trovato in possesso di un coltello con la lama di 6 cm.

Francesco De Luca, 27enne di Volla con precedenti, è stato arrestato per furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale ed infine denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere mentre l’autovettura è stata restituita al proprietario.