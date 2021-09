Rapina a colpi di botte sulla stazione della Circumvesuviana di Poggiomarino. L’intervento immediato dei carabinieri agli ordini del comandante Angelo Cardone ha permesso di assicurare i due malviventi alla giustizia. I fatti nel tardo pomeriggio di ieri. In manette due maghrebini che avevano preso di mira un cittadino somalo a cui volevano portare via soldi e telefono. I militari sono riusciti ad evitare il “colpo” ed a bloccare i due poco più che ventenni e che nei giorni scorsi avevano rapinato anche un operaio poggiomarinese appena uscito dall’oleificio in cui lavorava.

L’intervento si era reso necessario per quella che sembrava essere un rissa, ma una volta sul posto i carabinieri hanno accertato che si trattava invece di un tentativo di rapina compiuto senza armi ma con enorme violenza. Per due adesso si attende la convalida dell’arresto al Tribunale di Torre Annunziata. Determinante, dunque, è stata la prontezza nell’intervento da parte dei militari della locale stazione impegnati nel controllo del territorio.