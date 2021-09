Aveva tentato di rapinare un Rolex a Parma. Riconosciuto tramite alcune telecamere di videosorveglianza Antonio Capo, 36enne di Napoli, è stato arrestato. I fatti risalgono al 5 maggio scorso quando gli agenti della squadra mobile di Parma si recavano in località Corcagnano per segnalazione di un tentativo di “rapina Rolex” ai danni di un cittadino. Sul posto il personale operante apprendeva dalla stessa vittima, un 50enne parmigiano che, dopo aver fatto accesso al cortile della sua abitazione e parcheggiato la vettura, scendendo dall’auto veniva avvicinato da un giovane che, con un pretesto, gli chiedeva indicazioni per raggiungere il centro di Parma; nella circostanza la vittima notava la presenza di un secondo individuo, a bordo di uno scooter, che si trovava al di fuori del cancello dell’abitazione.

Ad un certo punto, il primo individuo aggrediva con calci e pugni l’uomo, tentando di strappargli l’orologio Rolex, di ingente valore, che portava al polso. Nel frattempo, in considerazione della reazione da parte della vittima della rapina, anche il secondo complice si univa all’aggressione, colpendo anch’esso con calci e pugni l’uomo, che però continuava a difendersi riuscendo a fare desistere dall’azione delittuosa i due rapinatori che, raggiunto lo scooter, si allontanavano in direzione del centro cittadino.

Il giorno seguente, il 50enne parmigiano, che nonostante le lesioni riportate non aveva ritenuto opportuno recarsi al pronto soccorso, sporgeva regolare denuncia presso la Questura.