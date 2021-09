Era alla guida di una Smart senza patente, ed ha investito un uomo senza poi prestare soccorso. I fatti a Volla l’altra sera. Il 41enne di Sant’Anastasia vittima dell’incidente ora è ricoverato in rianimazione per le ferite riportate e lotta per la vita. A soccorrerlo persone di passaggio che hanno visto l’investimento ed il corpo a terra, chiamando il 118 e le forze dell’ordine. L’uomo stava attraversando in via Rossi, quando è stato sbalzato in area. La 20enne è stata poi identificata e per ora denunciata dalle forze dell’ordine.

La donna è stata rintracciata poco dopo dai carabinieri della stazione di Volla presso la sua abitazione a Cercola, ed è risultato che stesse guidando senza patente. La 20enne è stata quindi denunciata per omissione di soccorso e guida senza patente. Il 41enne, a sua volta, è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare e attualmente è in prognosi riservata.