Ha 19anni il giovane arrestato dai Carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli per estorsione e maltrattamenti in famiglia. Accade a Coroglio, luogo noto per la movida estiva napoletana. L’uomo aveva costretto la madre a consegnargli denaro, ne aveva bisogno per acquistare droga. E per vincere la sua ritrosia l’ha colpita con un bastone causandole lesioni ritenute guaribili in 5 giorni.

I militari, allertati da alcuni vicini di casa, hanno raggiunto l’abitazione e bloccato il violento prima che potesse causare alla madre ferite più gravi. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.