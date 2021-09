Un bambino è precipitato da un balcone ed è morto sul colpo a Napoli. E’ accaduto in via Foria in mattinata. Sul posto sono intervenuti la polizia e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo. Ancora poco chiara la dinamica della tragedia sulla quale è stata aperta un’inchiesta da parte dei magistrati della procura partenopea. La salma del bimbo è stata sequestrata e sarà effettuata l’autopsia.

La tragedia si è consumata in via Giuseppe Piazzi, una traversa di via Foria, nel centro della città partenopea. Il piccolo, che aveva tre anni, è precipitato dal terzo piano mentre era in casa da solo con la mamma. La polizia sta lavorando per ricostruire l’accaduto, ancora non si conoscono le generalità della piccola vittima.