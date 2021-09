Fulmine e incendio ieri a Poggiomarino. Una palma ha preso fuoco durante il temporale poco dopo le 19. Il fulmine ha centrato la pianta e ha innescato le fiamme. In pochi istanti le foglie hanno completamente preso fuoco, per poi bruciare la pianta. I fatti tra via Nocelleto e via XXIV Maggio. A quanto si apprende, però, l’incendio non ha causato particolari danni. Le fiamme, infatti, per fortuna non si sono estese agli alberi vicini e non hanno minacciato le abitazioni.

Un forte temporale con tanta grandine che non ha risparmiato le strade. Tanti gli allagamenti in città con le solite polemiche, i disagi e le autovetture ferme in panne nell’acqua piovana. Insomma, scenario ormai usuale con la pioggia a Poggiomarino, e quella di ieri è stata particolarmente forte.