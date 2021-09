Erminio Sinni riabbraccia il suo pubblico napoletano, che negli anni lo ha sempre amato e supportato, per un concerto che si preannuncia unico e ricco di pathos. Venerdì 24 settembre alle 20.30, infatti, il cantautore e vincitore della prima edizione di The Voice Senior si esibirà in Piazza de Marinis a Poggiomarino (Napoli) per presentare il nuovo brano ‘La Terrazza’ unitamente ai brani del suo repertorio (ingresso gratuito e consentito ai soli possessori di Green Pass).

Scritto interamente da Erminio Sinni, ‘La Terrazza’ è un brano romantico che racconta lo sbocciare di un nuovo amore dal punto di vista del cantautore, che di fronte ai nuovi amanti non può far altro che rivivere le stesse emozioni. Online il video su Youtube.