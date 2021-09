Dopo la pausa estiva riprendono le raccolte organizzate da Plastic Free, tra gli eventi in calendario il giorno 26 settembre 2021 è presente la raccolta organizzata a Palma Campania. La raccolta è aperta a tutti inizierà alle 9:00 ed avrà durata di due ore, il punto di raduno è: Via Novesche zona P.I.P nei pressi del Centro Vaccinale di Palma Campania, è possibile parteciparvi prenotandosi compilando il modulo relativo all’evento al link : https://www.plasticfreeonlus.it/…/26-sett-palma-campania/ per poter rispettare le norme anti-Covid e per la tutela della salute pubblica.

Gli organizzatori ringraziano anticipatamente: il Sindaco Donnarumma, l’Assessore all’Ambiente Nunziata e tutta l’Amministrazione Comunale di Palma Campania , la Multy Services coop arl ed il Distaccamento di Palma Campania delle Guardie Ambientali d’Italia.

