Oggi è tempo di giornata nazionale Plastic Free con 338 eventi in tutt’Italia. Tra gli eventi era presente anche Palma Campania, insieme ai referenti e ai volontari palmesi si sono uniti a loro anche quelli di altre città limitrofe e non. Alla raccolta hanno partecipato cinquanta volontari che in due ore hanno rimosso dall’ambiente circa 120 sacchi e diversi ingombranti. I rifiuti verranno rimossi domani dalla Multy Services coop arl, la ditta che si occupa dei rifiuti solidi urbani di Palma Campania.

L’evento si è concluso con la piantumazione di due alberi da parte dei bambini presenti, nelle aiuole antistanti il centro vaccinale di Palma Campania, ed adottati dagli operatori che lavorano all’interno di esso.