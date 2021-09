Momenti di paura in mattinata nella zona industriale di Sarno, dove un camion con doppio rimorchio ha continuato a circolare per alcuni minuti nonostante avesse il carico in fiamme. Tutto testimoniato attraverso i social network, con un video postato su TikTok e che ha fatto in breve tempo il giro delle App di messaggistica. Alcuni automobilisti hanno provato a fermare il camionista che non si era reso conto di nulla.

Dal filmato si vede che il mezzo pesante continua la sua marcia ed al momento non è chiaro se e quando si sia fermato facendo così partire le attività di soccorso e lo spegnimento del carico.